Информацию о продуктах питания можно будет узнать с помощью QR-кода

Минсельхоз в рамках политики цифровизации агропромышленного комплекса планирует в скором времени внедрить отраслевую систему прослеживаемости сельхозпродукции.

Продукты в магазинах будут «сообщать» потребителям, откуда они поступили, кто и когда их вырастил или произвел, кто транспортировал, какие, к примеру, ставились прививки скоту, из которого произведены мясопродукты, кто являлся его хозяином. То есть, можно будет отследить весь путь продуктов от полей и ферм до прилавков магазинов. Для получения этой информации будет разработано специальное мобильное приложение. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства РК.

Система прослеживаемости вводится для обеспечения пищевой безопасности. Также она позволит Казахстану выводить свою продукцию на экспорт. Начать министерство намерено с молочной продукции и куриных яиц, поскольку в странах ЕАЭС тоже запускают проекты по маркировке данных видов сельхозпродукции. Так, в Российской Федерации с 1 июня текущего года будет внедрена обязательная маркировка молочной продукции. С этого момента для выхода на российский рынок казахстанский товар должен будет соответствовать новому требованию.

Учитывая, что внедрение системы прослеживаемости потребует дополнительных затрат со стороны товаропроизводителей, министерство предложило на начальном этапе запустить пилотный проект на базе одного из отечественных молокозаводов. Это позволит просчитать финансовые затраты для каждого из участников рынка и оценить все риски и последствия.