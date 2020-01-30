Названа предварительная стоимость создаваемого спутника KazSat-2R

В данное время идут подготовительные работы к созданию спутника.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев в интервью журналистам в Мажилисе назвал предварительную стоимость спутника KazSat-2R, к созданию которого Казахстан приступил в 2020 году, передает Kazpravda.kz.

«На сегодня речь идет согласно ТЭО о порядка 40 миллиардов тенге. Это те затраты, которые направляются непосредственно на спутник, и еще есть другие расходы, связанные с наземными системами, необходимыми для хорошей, нормальной устойчивой работы спутника», — сказал Жумагалиев.

По его информации, в данное время идут подготовительные работы к созданию спутника.

«Мы на сегодня занимаемся ТЭО, соответствующим обликом спутника, после этого будут проходить конкурсные процедуры. На сегодняшний день мы завершили все документарные работы. Будем объявлять конкурс. И после этого, как определимся с подрядчиками, будем работать», — отметил министр.