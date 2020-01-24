Запущен дата-центр Национального банка КР
Глава Нацбанка рассказал о функциях дата-центра и заверил, что он отличается максимальной защитой и надежен в работе.
В Кыргызстане с участием президента Сооронбая Жээнбекова запущен центр обработки данных Национального банка КР. Председатель Нацбанка Толкунбек Абдыгулов сообщил, что дата-центр является единственным подобным центром в Средней Азии, прошедшим сертификацию международной независимой организации «Uptime Institute», передает Sputnik.
Центр предназначен для выполнения основных задач НБ КР — обеспечения работы платежных и торговых систем, систем межгосударственных платежей и расчетов, получения и обработки банковской отчетности в рамках банковского надзора, системы электронного документооборота, организации обмена информацией через систему электронного межведомственного взаимодействия «Тундук» и других. Проект был реализован специалистами КР.
Сооронбай Жээнбеков отметил, что цифровизация банковского сектора — одно из важных направлений государственной политики по цифровой трансформации страны и неотъемлемая часть по построению цифровой экономики.
«У наших IT-специалистов большой потенциал. Если им оказывать необходимую поддержку, они смогут воплотить в жизнь многие проекты», — отметил он.
Глава Кыргызстана добавил, что запуск дата-центра повысит безопасность обмена данными банковской системы в целом.
«Самое главное — запуск дата-центра повысит доверие граждан к банковской системе. Это также будет способствовать повышению доступности и качества банковских и финансовых услуг для населения в регионах и сельской местности», — уверен президент.
Толкунбек Абдыгулов заверил, что центр отличается максимальным уровнем надежности, безопасности и отказоустойчивости. По его словам, с госорганами КР планируется внедрить проект, который позволит гражданам через мобильный телефон получать государственные и финансовые услуги. Пилотная часть проекта стартует в течение полугода, а реализовать его планируется до конца года.