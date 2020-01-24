Запущен дата-центр Национального банка КР

Глава Нацбанка рассказал о функциях дата-центра и заверил, что он отличается максимальной защитой и надежен в работе.

В Кыргызстане с участием президента Сооронбая Жээнбекова запущен центр обработки данных Национального банка КР. Председатель Нацбанка Толкунбек Абдыгулов сообщил, что дата-центр является единственным подобным центром в Средней Азии, прошедшим сертификацию международной независимой организации «Uptime Institute», передает Sputnik.

Центр предназначен для выполнения основных задач НБ КР — обеспечения работы платежных и торговых систем, систем межгосударственных платежей и расчетов, получения и обработки банковской отчетности в рамках банковского надзора, системы электронного документооборота, организации обмена информацией через систему электронного межведомственного взаимодействия «Тундук» и других. Проект был реализован специалистами КР.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что цифровизация банковского сектора — одно из важных направлений государственной политики по цифровой трансформации страны и неотъемлемая часть по построению цифровой экономики.

«У наших IT-специалистов большой потенциал. Если им оказывать необходимую поддержку, они смогут воплотить в жизнь многие проекты», — отметил он.

Глава Кыргызстана добавил, что запуск дата-центра повысит безопасность обмена данными банковской системы в целом.

«Самое главное — запуск дата-центра повысит доверие граждан к банковской системе. Это также будет способствовать повышению доступности и качества банковских и финансовых услуг для населения в регионах и сельской местности», — уверен президент.

Толкунбек Абдыгулов заверил, что центр отличается максимальным уровнем надежности, безопасности и отказоустойчивости. По его словам, с госорганами КР планируется внедрить проект, который позволит гражданам через мобильный телефон получать государственные и финансовые услуги. Пилотная часть проекта стартует в течение полугода, а реализовать его планируется до конца года.