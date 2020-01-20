Казахстан обогнал Китай и Россию в рейтинге технологически развитых стран мира

Авторы рейтинга отметили, что успехи могли быть достигнуты благодаря стратегии правительства Казахстана, в которой особое внимание уделяется инновациям и инвестициям.

Казахстан обошел Китай и Россию в рейтинге технологически развитых стран мира. Наша страна расположилась на 36 месте. Рейтинг опубликовал журнал Global Finance. Всего в список вошли 67 стран. Самой технологически развитой страной стала Норвегия, затем идут Швеция, Нидерланды, Дания, США, Сингапур, Финляндия, Арабские Эмираты, Южная Корея и Сингапур. В самом конце рейтинга расположились Пакистан, Египет и Мьянма, передает Sputnik.

Исследование показало интересные результаты. Например, мелкие развитые страны оказались лучше крупных: Гонконг и Тайвань стоят выше в рейтинге Японии.

«Вероятно, это связано с тем, что в Гонконге и на Тайване больше процент пользователей смартфонов. В Гонконге около 97% поисковых запросов в интернете осуществляется на смартфонах, что указывает на их распространенность», — говорится в публикации.

Наша страна заняла 36 позицию, обогнав Италию (37 место), Китай (38), Таиланд (40), Саудовскую Аравию (42) и Россию (46).

«Это кажется шокирующим, учитывая, что Казахстан имеет гораздо меньшую и менее развитую экономику. Тем не менее, в 2012 году правительство Казахстана объявило о стратегии, в которой особое внимание уделяется технологическим инновациям и инвестициям. Правительство расширило доступ к интернету и смартфонам, одновременно работая над повышением его цифровой конкурентоспособности. Тем самым Казахстан получил сравнительно высокий балл», — сказано в исследовании.

Для исследования использовались четыре интегрированных показателя.

— процент интернет-пользователей;

— процент пользователей смартфонов;

— пользователи LTE — Long Term Evolution;

— показатель цифровой конкурентоспособности (данный рейтинг ориентирован на технологические знания, готовность к разработке новых технологий и способность использовать и внедрять инновации).