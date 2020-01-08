Назначен новый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК

Им стал Азамат Батыркожа.

Постановлением правительства РК Батыркожа Азамат Байкуанышулы назначен на должность вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Он сменил на этом посту Марата Нургожина, который был освобожден от должности вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, в связи с переходом на другую работу.

Азамат Батыркожа родился в 1972 г. в с. Новоселовка, Рузаевского района, Северо-Казахстанской области. В 1994 году окончил Военную академию им. Ф. Э. Дзержинского в Москве, в 2005 году — университет «Туран» в г. Астана. По специальности — радиоинженер, юрист. Кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начал в качестве инженера в 1994 году, в дальнейшем занимал руководящие должности в частном и квазигосударственном секторах, а также в министерствах и ведомствах Республики Казахстан:

— заведующий сектором науки и инновационной деятельности Канцелярии премьер-министра РК;

— заместитель председателя Аэрокосмического комитета МОН РК;

— президент АО «НК «Казкосмос»;

— председатель правления АО «НК «Казкосмос»;

— директор Департамента технологического и инновационного развития МИР РК;

— президент АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары»;

— вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.