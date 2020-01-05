С 2020 года госорганы РФ обязаны закупать только российские системы хранения данных

Запрет на закупку иностранных СХД коснется техники, у которой по единому реестру радиоэлектронной продукции есть аналоги отечественного производства.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, устанавливающее запрет на закупку иностранных систем хранения данных для государственных и муниципальных нужд. Согласно документу, который разработал Минпромторг России, запрет вступает в силу с 2020 года. Он коснется техники, у которой по единому реестру радиоэлектронной продукции есть аналоги отечественного производства, передает Iot.ru.

Таким образом, государственные органы смогут закупать только системы хранения данных российского производства. По оценкам Минпромторга России, это поможет развитию российских производителей электроники на государственном уровне, а также стимулирует спрос на микроэлектронику.

По данным из реестра контрактов Единой информационной системы в сфере закупок, в 2017–2019 гг. государственные и муниципальные заказчики закупили более 3,6 млн запоминающих устройств и устройств хранения данных. Но доля продукции российского производства составляла только 32%, а 68% пришлось на товары иностранного происхождения.