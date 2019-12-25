Около 100 казахстанских компаний выйдут торговать на Alibaba

До конца 2020 года число предприятий планируется довести до сотни, что позволит Казахстану сформировать собственный пул компаний.

Министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов рассказал об увеличении количества казахстанских товаропроизводителей на международных электронных торговых площадках. Министерство торговли и интеграции запустило программу «Школа интернет-экспортера». Ее цель — развитие и увеличение количества казахстанских компаний на международных торговых интернет-площадках, таких как Alibaba, eBay и Wildberries, передает Sputnik.

«Мы провели работу с Alibaba вместе с НПП, отобрали 50 предприятий, которым помогаем выйти, для этого выделены соответствующие ресурсы. Мы помогли купить соответствующие сертификаты в Alibaba. И уже с января следующего года 50 предприятий будут выведены на международную платформу Alibaba со статусом „Золотой поставщик“, а шесть компаний уже представлены на eBay и Etsy», — рассказал Султанов на пресс-конференции.

До конца 2020 года министерство планирует вывести на площадку еще 50 компаний.

«Это позволит нам создать на этой площадке казахстанский павильон. Эти 100 золотых сертификатов позволят сформировать пул, достаточный для того, чтобы была представлена наша страна в виде конкретного павильона», — добавил министр.

Напомним, министерство торговли и интеграции также планирует заключить договор с российской международной компанией Wildberries на открытие логистических центров в Нур-Султане и Алматы. Это позволит Казахстану расширить каналы сбыта отечественных товаров в другие страны.