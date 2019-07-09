Wildberries будет продвигать казахстанские товары за рубежом

Для предпринимателей создадут Центры электронной экспертизы, где они смогут получить необходимые знания и инструменты для успешной онлайн-торговли.

Российский онлайн-ритейлер Wildberries планирует развивать интернет-торговлю Казахстана — компания намерена представить товары бренда «Made in Kazakhstan» на зарубежных рынках. При поддержке АО «НК «Kazakh Invest» инвесторы также планируют создать Центры электронной экспертизы в Казахстане. Первый центр планируется запустить уже в этом году. Соответствующий меморандум был подписан между руководством Wildberries и АО «НК «Kazakh Invest».

«В Казахстане в большом количестве производится экологически чистая продукция, и мы заинтересованы в реализации подобных товаров местного производства на рынках России. Потенциал развития нашего партнерства высокий: в стране есть производители высококачественных товаров, которые благодаря работе с нами могут значительно увеличить свои объемы продаж, создать новые рабочие места и даже запустить новые торговые марки. В Центрах экспертизы электронной торговли наши специалисты расскажут, как это сделать быстро и эффективно», — отметила Татьяна Бакальчук, генеральный директор Wildberries.

По мнению заместителя председателя правления АО «НК «Kazakh Invest» Рустама Исатаева, создание подобных центров поможет предпринимателям масштабировать свой бизнес на рынке интернет-продаж. Kazakh Invest активно поддерживает проекты сферы ИКТ. На сегодняшний день общая сумма прорабатываемых Kazakh Invest проектов в этой отрасли составляет порядка $650 млн .

Стоит отметить, что интернет-торговля в Казахстане развивается динамичными темпами. По итогам 2018 года объем рынка онлайн-торговли вырос в 1,5 раза и составил 269 млрд тенге, количество покупателей возросло в два раза и достигло 2,3 млн человек.