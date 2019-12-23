Операторов сотовой связи обязали в своих помещениях принимать платежи без комиссий

В Правила оказания услуг связи в РК внесли изменения.

Приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК от 21 ноября 2019 года внесены изменения и дополнения в Правила оказания услуг связи. В частности, подпункт 31) изложен в новой редакции. В нем говорится, что оператор сотовой связи обеспечивает прием платежей за услуги сотовой связи без комиссий в помещениях оператора связи, предназначенных для обслуживания абонентов, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, говорится, что он предоставляет по выбору абонента, при наличии, карту идентификации абонента с функцией поддержки электронной цифровой подписи (для SIM карты). Изменен также пункт, в котором указывается, что абонент письменно или устно (с последующим предоставлением письменного заявления не позднее 12 часов с момента устного обращения), сообщает оператору сотовой связи о повреждении (уничтожении), утрате (краже) абонентского устройства или карты идентификации абонента в целях блокировки ее использования. В сомнительных случаях оператор сотовой связи запрашивает дополнительные сведения, подтверждающие права абонента на данную карту идентификации абонента. До момента блокировки оператором утраченной карты идентификации абонент несет все обязательства по оплате услуг сотовой связи.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.