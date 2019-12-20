Жумагалиев призвал бизнес пользоваться казахстанскими IT-продуктами

34 млрд тенге инвестиций привлекли казахстанские стартапы.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической деятельности Аскар Жумагалиев предложил работающим в Казахстане организациям использовать продукты, разработанные отечественными IT-компаниями, передает «Курсив».

«Что хотелось бы сказать всем компаниям: пожалуйста, применяйте решения казахстанских IT-компаний. Сегодня есть казахстанские решения, которые можно применять, которые могут вам помогать в вашей цифровой трансформации». Хотел бы сказать, что в Астана Hub и в целом в инновационной IT-экосистеме сегодня определенный бум благодаря той работе, которая проводится в рамках «Цифрового Казахстана». 34 миллиарда тенге привлекли наши казахстанские стартап-компании. 17 миллиардов тенге было привлечено в Астана Hub непосредственно зарегистрированными там компаниями или теми, кто инкубированы в нем», — сказал он.