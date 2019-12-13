В Баку наградили лауреатов IX ежегодной премии «Время инноваций»

Итоговое мероприятие премии становится местом встречи тех, кто понимает значимость инноваций и определяет инновационную деятельность как приоритетную стратегию и бизнес-модель.

Внедрение инноваций в современном бизнесе уже давно перестало быть данью моде. Инновационная модель — необходимое условие развития и роста любой компании независимо от ее отраслевой принадлежности. Именно поэтому уже в девятый раз итоговое мероприятие премии «Время инноваций» становится местом встречи тех, кто понимает значимость инноваций и определяет инновационную деятельность как приоритетную стратегию и бизнес-модель.

4-6 декабря в Fairmont Baku, Flame Towers в рамках IX ежегодной премии «Время инноваций-2019» состоялся форум, посвященный международному сотрудничеству в области инноваций ведущих компаний России и СНГ. Участники форума — более двухсот делегатов из пяти стран — смогли представить уникальные бизнес-кейсы, поделиться опытом внедрения инноваций, обсудить перспективы развития технологий и потенциал цифровизации в разных отраслях. Благодаря появлению множества финтех-проектов, количество которых продолжает стремительно расти, безусловный лидер цифровизации — рынок финансовых услуг.

«В наш Call-центр ежедневно поступали звонки с вопросом „Дошел ли мой платеж?“. Мы хотели создать сервис, позволяющий пользователям QIWI-терминалов самостоятельно проверять статус платежа, не тратя время на звонки. Использовали простую механику со сканированием QR-кода — теперь каждый клиент может отследить поступление денег в онлайн-режиме и даже провести платеж в случае его задержки в системе. Мы рады, что ввели действительно полезный для людей инструмент, и что он получил признание профессионалов», — поделилась Мария Леонова, менеджер по развитию продуктов АО «КИВИ».

Одна из отличительных черт цифровизации — появление широкого спектра продуктов, снижающих зависимость игроков от традиционных инструментов. Артем Дуров, генеральный директор компании «Открытие Факторинг» рассказал о том, какое влияние оказывают инновации на развитие индустрии финансовых услуг: «Мы очень рады, что наши разработки отмечены профессионалами. Мы всегда были уверены в необходимости постоянного совершенствования наших продуктов. Будущее за технологиями, позволяющими максимально быстро адаптироваться к изменениям. Диджитализация всех процессов и перенос их в онлайн улучшают продукты и повышают удовлетворенность клиентов. Работа с самыми передовыми технологиями повышает заинтересованность в развитии наших сотрудников».

Диджитализация в финансовом секторе коснулась не только продуктов, ориентированных на конечного потребителя, но и бизнес-процессов компаний. Дарья Кузнецова, менеджер по обучению и развитию QIWI, рассказала о создании онлайн-платформы для обучения сотрудников: «На таком динамичном рынке, как финтех, нужно постоянно развивать команду и навыки людей, поэтому образование сотрудников для нас крайне важно. В создании Qampus мы фокусировались на том, чтобы делать планирование развития осознанным, а организацию обучения — продуктивной».

Форум запомнился участникам не только уникальными кейсами и живой дискуссией, но и мастер-классами от ведущих бизнес-тренеров России и Азербайджана — Moscow Business School, Develor и Master Coach Azerbaijan.

Завершением официальной части трехдневного мероприятия стала торжественная церемония награждения лучших проектов, удостоенных премии «Время инноваций-2019». Экспертный совет премии выделил наиболее яркие кейсы компаний в 15 категориях: от IT и телекоммуникаций до e-commerce, от нефтегазовой отрасли до науки и образования.

Победителями премии этого года стали более пятидесяти компаний, в числе которых: Объединенная авиастроительная корпорация, АО «Вертолеты России», ASUS, ПАО Сбербанк, ООО «Аэроэкспресс», AzerTelecom, ПАО МТС, ПАО «Аэрофлот», АО «Росэлектроника», Dell Technologies, Tele2, ООО «Сеннхайзер Аудио», АО «Зарубежнефть», Yota, ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель», ПАО «Газпром» и Коммуникационное агентство АГТ, СК «Ингосстрах-Жизнь», СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ», компания «Теремъ», Сеть стоматологий Smile-at-Once, ООО «Европейская Юридическая Служба», QIWI, сеть магазинов парфюмерии и косметики Л’Этуаль, ООО «Открытие Факторинг», QIWI Терминалы, АО «Почта России», NL International, X-Fit в России.

Подводимые ежегодно итоги премии являются своего рода индикатором инновационности разных секторов экономики, и если девять лет назад можно было с полной уверенностью говорить о компаниях из сферы высоких технологий как о лидерах развития, то сейчас на пальму первенства претендует ритейл, на который пришлось более половины поданных на конкурс заявок из сегмента B2C.

«Транспортная доступность аэропортов в мегаполисе — очень важный вопрос. Мы стремимся повысить мобильность жителей и гостей Москвы и агломерации, сделать поездку в аэропорт максимально комфортной для каждого. Все нововведения направлены на то, чтобы позволить пассажирам выбирать наиболее удобный для них формат трансфера в столичные авиагавани», — рассказала о новациях проекта компании заместитель генерального директора компании «Аэроэкспресс» Яна Шеметова.

«Почта России развивает, модернизирует и совершенствует сервис электронных писем на протяжении нескольких лет. Для нас признание такого уровня — свидетельство проделанной нами работы, эффективности стратегии и задел на постановку новых амбициозных целей. Мы постоянно работаем над качеством предоставляемых услуг, принимая во внимание тотальную цифровизацию отрасли, которая делает нас еще ближе к нашему клиенту. Приятно, что наши пользователи замечают эти изменения», — объясняет успех проекта заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослав Мандрон.

Инновации в сфере фитнеса — это отличная возможность усовершенствовать коммуникацию с клиентом. Новаторские приложения и индивидуальные программы тренировок, все это является залогом успешной деятельности компании.

«Следовать тенденциям или создавать их? Победа в премии, посвященной инновациям, дает ответ на этот вопрос: разработанная экспертами X-Fit система тренировочных методик Smart Fitness уникальна; она помогает людям прийти к культуре движения и тем самым выводит фитнес на иной уровень, когда в основу работы кладется принцип гармонизации природных функций тела, — отмечает Ольга Чинёнова, PR-директор X-Fit в России, — Мы рады быть пионерами и задавать тон всей отрасли».

Технологические инновации в юридической деятельности уже громко заявили о себе — Legal tech расширяет границы и все больше ориентируется на конечного потребителя. Коммерческий директор Европейской Юридической Службы Андрей Хорошилов поделился секретом успеха компании: «Благодаря высокому профессионализму всей нашей команды и использованию в работе самых передовых инновационных технологий мы стали лидерами рынка дистанционных юридических услуг».

Но высокотехнологичная составляющая не является обязательным атрибутом инноваций — уникальное сочетание традиционных продуктов в консервативных сферах обречено на успех. «Проект „Грани будущего“, разработанный „Ингосстрах-Жизнь“ совместно с группой компаний „Мать и дитя“, позволяет сделать квалифицированные медицинские услуги и высокий уровень сервиса доступнее. Продукт представляет собой не только инвестицию в здоровье мамы и малыша, но и позволяет сохранить средства, используя все преимущества накопительного страхования. Уверен, что страховой продукт „Грани будущего“ будет востребован, так как обеспечивает поддержку семьи в таком важном вопросе, как рождение ребенка», — рассказывает об уникальном продукте генеральный директор компании «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников.

Для того чтобы войти в число лауреатов премии, совсем необязательно вывести на рынок новый продукт — инновации в сервисе достаточный для этого повод. Сергей Михайлов, владелец сети стоматологических клиник Smile-at-Once описал новые инструменты в профессии, которые играют значительную роль в выстраивании отношений с потребителем услуг: «Мы рады, что вновь стали лауреатами премии, ведь Smile-at-Once — это центр, где сохранение и реставрация зубов проводятся с применением инновационных методов и технологий. Это восстановление всех зубов на имплантах за три дня с пожизненной гарантией и бесплатным сервисным обслуживанием. Мы заботимся о здоровье наших пациентов и сохраняем достигнутые результаты лечения».

Итоги прошедшей в Баку премии были высоко оценены представителями компаний-участников. «Победа нашего нового оригинального продукта Смузи Energy Diet в номинациях „Выбор потребителей“ и „Продукт года“ очень важна для нас. Это самое желанное и объективное признание результатов нашей команды специалистов. Мы вложили в разработку этого вкусного, полезного и сбалансированного продукта наш профессионализм, знания и многолетний опыт. Мы уверены, что став победителем, продукт будет становиться выбором все большего числа потребителей в дальнейшем», — отметила директор по развитию и разработке продуктов компании NL International Светлана Король.

«„В поисках невероятного“ — девиз компании ASUS, который наиболее точно отражает наше стремление к инновациям, — говорит директор по сервисному обслуживанию ASUS в России Сергей Кудрявцев. — Эта награда особенно важна для компании, потому что полностью раскрывает наш фокус именно на инновационность всех продуктов, которые компания предлагает нашим потребителям».

«Всегда приятно принимать участие в мероприятиях такого масштаба, с потрясающей организацией, а особенно — получать награду. Мне очень приятно, что СК УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ была удостоена премии за развитие клиентского сервиса. Мы стремимся быть лучшими в этом и надеемся, что наши клиенты в полной мере смогут ощутить удобство и комфорт от высокого уровня общения с нашим цифровым помощником», — отметила заместитель генерального директора компании Ксения Звонарева.

Премия «Время инноваций» учреждена Фондом «Социальные проекты и программы» в 2011 году. Ежегодно экспертный совет, в состав которого входят признанные специалисты в области науки, инноваций, авторитетные общественные деятели, представители бизнеса и органов государственной власти, выявляет лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций во всех сферах. Партнеры премии — компания «Аэроэкспресс» и исследовательский холдинг РОМИР; партнер церемонии — компания Ganja Sharab; экскурсионные партнеры — Arvizio и TES Tour (Азербайджан).