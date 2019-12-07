Dell: от цифровизации не уйти никому

В конце ноября впервые в Казахстане прошел Dell Technologies Forum.

В Нур-Султане в конце ноября прошел Dell Technologies Forum, собравший около 250 IT-профессионалов. Dell проводит подобные мероприятия в нескольких десятках стран, и впервые в роад-шоу был включен и Казахстан. Вполне вероятно, что в следующем году форум пройдет также в Узбекистане.

С приветственным словом выступил глава представительства Dell EMC в Центральной Азии Нурлан Садыков: «Мы очень рады проведению форума в Казахстане. В первую очередь это свидетельствует о высокой оценке локального рынка и его потенциала со стороны глобального руководства, — сказал он. — Последние три года мы в среднем росли на 50% ежегодно. Штат компании в Казахстане вырос втрое, представительство расширилось с четырех до тринадцати городов. В два раза увеличилось число сертифицированных партнеров. Мы активно участвуем в реализации значимых государственных ИТ-инициатив, включая государственную программу «Цифровой Казахстан»».

Сербан Зирнован, директор Dell по инфраструктурным решениям в регионе CEE, поделился прогнозом, что к 2025 году человечество накопит 163 зетабайта информации — два в семидесятой степени байт. Когда отправляли «Apollo» на Луну, использовали столько же компьютерной мощности, сколько сейчас находится у каждого в кармане в виде смартфона. Один современный автомобиль генерирует 4 терабайта данных ежедневно. Появился термин «edge» — край. Это периферия — мобильные телефоны, принтеры и вообще любые приборы, которые генерируют поток данных. Для работы со всем этим потоком нужны новые решения, нужны серверы. Управление загрузкой серверов все усложняется. По мнению г-на Зирнована, сейчас поистине захватывающее время, новая эпоха, которая требует совершенно иных подходов к обработке, хранению и защите данных.

Немного «холодного душа» последовало от представителя IDC: «У меня была беседа с одной казахстанской компанией. Они проводят масштабную цифровую трансформацию, а у людей в цехах на самом деле нет никаких устройств. Они вообще никак не взаимодействуют с «цифрой». Я спросил их, в чем тогда их цифровая трансформация состоит?» Оказалось, что руководство «приняло документ», и они «двигаются вперед»». При всех инвестициях в цифровую трансформацию глобально только 30% компаний видят от нее реальный результат. К 2022 году, по данным IDC, около 60% мирового ВВП будет так или иначе связано с цифровизацией, а на ИТ будет тратиться семь триллионов долларов. Поэтому игнорировать цифровизацию не получится. Но к этому процессу надо подходить системно: разработать стратегию, изменить культуру работы, бизнес-модели, принципы бюджетирования, создать на предприятии единую цифровую платформу.

В ходе форума Dell представила свои серверные решения для корпораций, в частности с тонкими клиентами. Особое внимание было уделено вопросам информационной безопасности. Компания показала также обновленную линейку ноутбуков с мощным процессором, уникальной системой охлаждения, тонкой «левитирующей» клавиатурой. При высокой мощности они отличаются долгим временем автономной работы, относительно небольшим весом и большим экраном.

Немного в стороне от темы ИТ стояла сессия, посвященная женщинам в технологических компаниях. Как известно, их в отрасли мало — в среднем около двадцати процентов. Анна Шеманская, менеджер Dell по работе с ключевыми заказчиками, рассказала, что в компании уже на начало этого года женщины составляли 30,4% сотрудников. К 2030 году корпорация планирует увеличить число женщин среди сотрудников до 50%, а среди руководителей — до 40%. Анна приводила результаты исследований, согласно которым у компаний, которые не учитывают мнение женщин при принятии решений, в среднем чистая прибыль на треть ниже, чем у тех, где женщины участвуют в принятии решений. В Dell существует отдельная программа, которая направлена на борьбу с предубеждениями. Причем любыми предубеждениями — расовыми, гендерными или какими-либо еще.

В фойе работала выставочная зона, где были представлены новейшие продукты Dell для потребительского и корпоративного сегментов: системы хранения, серверы, решения для работы с облаками. В том числе свои стенды представили партнеры форума: Abris, Alsi, Comportal, SDC, Comel, Muk и RRC. Информационным партнером форума выступил ИТ-портал Profit.kz.