Cправка 086 будет доступна на eGov

Упрощение процедуры оказания девяти государственных услуг рассмотрели на заседании межведомственной комиссии.

Очередное заседание межведомственной комиссии прошло в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. На рассмотрение членов комиссии была представлена 41 госуслуга. 13 неактуальных и невостребованных услуг было рекомендовано исключить из существующего реестра, а еще 15 услуг было предложено перевести в электронный формат, в том числе объединить тесно связанные между собой.

В числе автоматизируемых услуг — получение справки 086/у. После утверждения предложенной процедуры граждане смогут получать ее на портале электронного правительства на основании результатов прохождения обязательного медицинского осмотра. Благодаря специальному QR-коду можно будет проверить подлинность документа. Пользоваться такой электронной справкой можно будет в течение года после ее получения.

Вместе с тем участники заседания обсудили план действий в связи с недавно утвержденными Президентом страны поправками в законодательство об оказании государственных услуг. Для того чтобы этот закон начал работать в полную силу, необходимо принять около 400 нормативных документов. Учитывая высокую социальную значимость закона, Аскар Жумагалиев напомнил представителям государственных органов о необходимости более оперативного принятия этих подзаконных актов. Именно в этом законе внедрены такие понятия, как «проактивное» и «композитное» оказание государственных услуг. То есть, подход, при котором государство само предлагает гражданину получить услугу в той или иной жизненной ситуации, а также дает возможность получить целый ряд сопутствующих услуг, написав при этом лишь одно заявление.

«В пилотном режиме мы уже оказываем ряд услуг композитно и проактивно. И этот подход уже показал свою эффективность. Поэтому, коллеги, прошу вас максимально ускориться с принятием соответствующих подзаконных актов. Принятие этих поправок имеет принципиальное значение», — подчеркнул Аскар Жумагалиев.

О проводимой работе по автоматизации и оптимизации госуслуг на заседании комиссии доложили представители министерств труда и социальной защиты населения, сельского хозяйства, здравоохранения, а также культуры и спорта.