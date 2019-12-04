Исправлено свыше 3,6 млн ошибочных сведений в базе данных госорганов Казахстана

Глава правительства поручил закончить актуализацию баз данных до 1 апреля.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на заседании правительства поручил закончить актуализацию баз данных до 1 апреля, передает Today.kz.

«Поручаю министерствам сельского хозяйства, внутренних дел, юстиции, всем госорганам и акиматам, корпорации „Правительства для граждан“ до 1 апреля 2020 года завершить актуализацию баз данных», — сказал глава кабмина.

Он отметил, что сейчас Минфином проводится работа по автоматизации бизнес-процессов в налоговой и таможенной сферах, в том числе «Астана-1», «Е-окно», «Виртуальный склад» и другие, реализация которых позволит не только оптимизировать и ускорить процесс, но и повысить прозрачность проведения налоговых и таможенных операций.

«Эту работу надо продолжить. Кроме того, субъекты микро- и малого бизнеса освобождаются от уплаты налогов на доходы и от проверок сроком на три года. При этом важно, чтобы органы госдоходов и акиматы обеспечили полноту применения субъектами микро- и малого бизнеса онлайн контрольно-кассовых машин, пост-терминалов, поэтапного внедрения упрощенного учета доходов и расходов. Алихан Асханович Смаилов, контроль и координация за Минфином», — добавил Мамин.