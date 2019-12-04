Мобильную версию портала электронных обращений граждан запустили в Кыргызстане

Сайт позволяет обратиться к руководству аппарата и членам правительства, полномочным представителям кабмина в областях, мэрам Бишкека и Оша.

Правительство Кыргызстана запустило в тестовом режиме мобильную версию нового портала электронных обращений граждан Kattar.kg. Пресс-служба кабинета министров утверждает, что мобильная версия разработана на современной платформе и удобна в использовании, передает Sputnik.

Теперь каждый кыргызстанец может отправить обращение с мобильного телефона. Сайт позволяет обратиться к руководству аппарата и членам правительства, полномочным представителям кабмина в областях, мэрам Бишкека и Оша. Обращения будут рассматриваться в соответствии с нормами и процедурами, предусмотренными Законом КР «О порядке рассмотрения обращений граждан».