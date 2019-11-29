Госорганам поручили ускорить внедрение госуслуг через мобильные устройства

Премьер-министр Казахстана отметил, что сегодня по приложению eGov mobile доступна всего 31 госуслуга, или всего 4% из всех возможных.

Уполномоченным органам необходимо форсировать работу по расширению перечня государственных услуг, которые доступны через мобильные устройства. Об этом заявил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на заседании правительства, передает Zakon.kz.

«В мире возрастает роль цифровых технологий в предоставлении государственных сервисов. Сегодня широко используется мобильный интернет. Через eGov mobile доступна всего 31 госуслуга, а это порядка 4%. В этой связи поручаю форсировать работу по расширению перечня госуслуг, доступных населению через мобильные устройства», — сказал Мамин.

По его словам, до конца года уже 80% госуслуг будут доступны населению через интернет, а на будущее поставлена задача довести этот показатель до 90%: «Согласно программе Цифровой Казахстан в 2020 году РК в индексе развития электронного правительства ООН должна занять 28 позицию. Сегодня мы на 39 месте. Нужно предпринять меры по достижению индикатора».

Также он напомнил, что создание единой платформы интернет-ресурсов госорганов позволит объединить разрозненные сайты госорганов на одной площадке: «Эта мера отвечает международным стандартам. В связи с этим поручаю всем центральным госорганам завершить переход на единую платформу до конца текущего года».

В работе госкорпорации для граждан было поручено искать новые механизмы развития с возможностью дистанционного обучения граждан в малых городах и селах.

«Деятельность госкорпорации как единого провайдера госуслуг требует постоянного мониторинга и поиска новых механизмов развития. В этой связи министерствам цифрового развития, внутренних дел целесообразно проработать вопрос масштабирования формата работы цифровых и миграционных ЦОНов во все действующие ЦОНы. Госкорпорации для граждан необходимо проработать инструменты дистанционного обучения для граждан в малых городах и селах. В целом эти меры позволят повысить востребованность электронных услуг», — отметил Мамин.