Единую платформу интернет-ресурсов госорганов запустят до конца года в Казахстане

Ожидается, что она сэкономит до 2 млрд тг. бюджетных средств.

В Казахстане до конца года запустят единую платформу интернет-ресурсов государственных органов. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев на заседании gравительства РК, передает Kazpravda.kz.

«Большой проект — это Единая платформа интернет-ресурсов государственных органов. Она сэкономит до двух миллиардов тенге бюджетных средств. Планируется до конца года ее запустить, подготовительные работы ведутся со стороны министерств иностранных дел, внутренних дел, обороны, юстиции и Комитета национальной безопасности, по остальным ведомствам необходимо данную работу ускорить», — сообщил Жумагалиев.

По его словам, для эффективной реализации данного проекта разработан законопроект «Об оказании государственных услуг».

«Законом предусмотрено внесение изменений в шесть кодексов и 41 закон. В результате озвученных мер в следующем году показатель цифровой грамотности населения вырастет до 80%. Государственные услуги будут оказываться быстро и качественно», — дополнил он.

Министр также отметил, что по итогам 2018 года Казахстан занял 39 место в рейтинге ООН по индексу развития электронного правительства (восьмое место в Азии), а также 26 место по индикатору «онлайн-обслуживание».

«Для эффективного внедрения передовых технологий в пяти министерствах были назначены „цифровые“ вице-министры: в здравоохранении, образовании, социально-трудовой сфере, цифровом развитии и налогово-таможенной службе. Кроме того, сформированы Офисы цифровизации в центральных и местных государственных органах», — рассказал Аскар Жумагалиев.

По его данным, экономический эффект от проводимой работы составил 218 миллиардов тенге в 2018 году, а за 9 месяцев 2019 года — 305 миллиардов тенге. В настоящее время планируется назначить еще троих «цифровых» вице-министров: в министерствах индустрии и инфраструктурного развития, энергетики и внутренних дел.