Более миллиона казахстанцев пользуются «ЦОНом в кармане»

Граждане массово переходят на самостоятельное получение государственных услуг.

Если раньше большая часть казахстанцев получала услуги посредством портала электронного правительства, то сейчас возрастает количество услугополучателей через телеграм-бот EgovKzBot 2.0, социальные сети Вконтакте и Facebook, а также обновленное мобильное приложение Egov mobile.

Как заявила председатель правления госкорпорации «Правительство для граждан» Асемгуль Балташева, на сегодняшний день в базе мобильных граждан зарегистрировано более 7,6 млн человек: «Участие в базе мобильных граждан дает казахстанцам возможность использовать все удобства и функции, которые предоставляет Мобильное правительство. В частности, использование мобильного приложения Egov mobile позволяет получить 28 видов госуслуг и сервисов, таких как справки из психо-, нарко-, противотуберкулезного диспансеров, справки о наличии либо отсутствии недвижимости и т. д. Больше не нужно ходить в ЦОНы за их получением, достаточно один раз зарегистрироваться в базе мобильных граждан и скачать приложение», — рассказала Балташева.

Она также отметила, что только за месяц приложение Egov mobile скачали более 205 тыс. казахстанцев.

Также в госкорпорации составили ТОП-5 самых востребованных услуг. Чаще всего через смартфоны казахстанцы получают справки о наличии/отсутствии судимости, недвижимости, налоговой задолженности, популярны также сервисы по проверке административных штрафов и предоставлении информации о пенсионных отчислениях. Чуть менее востребованными, но не менее популярными являются такие сервисы как бронирование очереди в ЦОН, просмотр срока действия техосмотра и т. д.