Технопарк Astana Hub поддержит стартап-экосистемы Шымкента

Соответствующий меморандум о сотрудничестве между Astana Hub и ГУ «Управление цифровизации» Шымкента был подписан на IT-форуме, который прошел 15 ноября.

Участие в форуме приняли вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аблайхан Оспанов, аким Шымкента Ерлан Айтаханов, управляющий директор международного технопарка IT-стартапов AstanaHub Марлен Сихаев, а также приглашенные международные IT-эксперты.

На площадке форума был выстроен диалог об актуальных вопросах цифровых решений, о подходах и технологическом опыте, которые необходимы для развития региона в современных условиях. Также были затронуты темы Smart City, внедрения 5G, искусственного интеллекта, работы с большими данными и новых профессий. Как сообщают организаторы, в ближайшее время в Шымкенте планируется реализовать десятки проектов благодаря открытию новой индустриальной зоны «Жулдыз». Она пополнит ряды двух уже действующих в городе. Также прогнозируется рост предприятий производственного, логистического и придорожно-сервисного назначения, которые станут платформой для реализации креативных стартапов по цифровизации.

Управляющий директор технопарка Astana Hub Марлен Сихаев поделился опытом работы столичного технопарка, рассказал о его результатах за год, а также бесплатных программах по развитию стартап-проектов, которые действует в Astana Hub.

«Мы ведем активную работу над мерами поддержки для развития технологических стартапов страны. В технопарке действуют такие программы развития, как акселерация, инкубация. Обучение по ним бесплатное. Также недавно мы запустили онлайн-обучение для регионов. Результат работы стартапов за год — это привлечение инвестиций в развитие проектов на сумму более 17 миллиардов тенге и создание более 1000 рабочих мест. Сегодня наша команда экспертов готова делиться своими знаниями и транслировать опыт в регионы страны. По итогам программы Startup Sapary мы планируем разработать план развития IT-предпринимательства для каждого региона индивидуально», — сообщил Марлен Сихаев.