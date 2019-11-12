В Казахстане исход судебных дел будет предсказывать искусственный интеллект

Систему запустят в первой половине 2020 года.

Палата предпринимателей «Атамекен» совместно с верховным судом разрабатывает модель искусственного интеллекта, которая позволит прогнозировать исход судебного дела даже до подачи иска. Система будет работать на основе принципов smart-аналитики. Об этом рассказала на XIV Казахстанском форуме корпоративных юристов управляющий директор НПП Лаура Мерсалимова, передает «Курсив».

По задумке инициаторов новая система позволит в будущем разгрузить суды на 70%, ведь smart-аналитика позволит потенциальному истцу спрогнозировать исход дела даже до подачи иска. На специальном портале достаточно будет заявить ключевые слова для поиска, либо описательную часть иска. В базе уже загружено 1,2 млн судебных актов, 120 тыс. исковых заявлений. Притом после каждых новых 50 тыс. актов система будет автоматически переобучаться.

«Система станет доступной для судей в первой половине следующего года, а для юристов, истцов и всех желающих — ориентировочно до конца 2020 года», — пояснила Лаура Мерсалимова.