Минфин планирует урегулировать сферу платежных переводов

Нововведение коснется не только платежей через Kaspi Gold.

Все процедуры, которые проводятся в электронной форме в виде платежного перевода, должны облагаться налогом. Об этом заявил вице-министр финансов Берик Шолпанкулов в кулуарах сената. По его словам, в случае если человек получает доход от перевода, то он должен декларировать доход и выплачивать ИПН, передает «Курсив».

«Если переводы являются его источником доходов, то он зарабатывает. Например, в случае поступления оплаты от разных физических лиц у нас должен возникнуть вопрос: с чего это он начал получать от всех по 1000 тенге? Условно. Ясно, что он получает доход. Если вы своему отцу в разовом порядке перечислили — это не постоянно же у вас происходит. Будет выстроена система управления рисков, которая будет отслеживать все эти потоки и выставлять на проверку данное лицо», — заявил Берик Шолпанкулов.

По его словам, налоги удерживаться не будут, если речь идет, например, для пополнения баланса или о переводах в помощь родным. Шолпанкулов заверил, что каждый такой случай «будет рассматриваться индивидуально». В индивидуальном порядке будут рассматриваться также переводы одному лицу в виде благотворительной помощи. Это коснется и тех случаев, когда будет вестись сбор средств на карточку для лечения или покупки лекарств.