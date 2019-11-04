Ежеминутно через национальные платежные системы проходит 5,4 млрд тенге

Это почти 170 тысяч операций ежедневно.

За девять месяцев 2019 года через платежные системы Национального Банка Казахстана проведено 30,6 млн транзакций на сумму 597,2 трлн тенге. При этом ежедневно через национальные платежные системы проходит 167,7 тыс. платежей на общую сумму 3,3 трлн тенге. То есть, в операционные дни ежеминутно проходит 5,4 млрд тенге, передает «Курсив».

«В целом в 2019 году коэффициент работоспособности платежных систем Национального Банка (межбанковская система переводов денег и система межбанковского клиринга) составил 99,99%. Это превышает установленные целевые показатели и характеризует высокую эффективность функционирования платежных систем», — сообщил директор департамента платежных систем Национального Банка РК Ерлан Ашыкбеков.

Всего по состоянию на 1 октября 2019 года на платежном рынке Казахстана функционирует 17 платежных систем, в том числе национальные платежные системы, оператором которых является Национальный Банк, и частные платежные системы, к которым относятся системы денежных переводов и системы платежных карточек.