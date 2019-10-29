Компания из РК разработает глобальную игровую платформу

Стартап привлек инвестиции в размере более миллиарда тенге.

Резидент инкубационной программы международного технопарка IT-стартапов Astana Hub, INUI, привлек инвестиции для развития своего проекта на сумму более одного миллиарда тенге. Контракт между INUI и частным инвестором был подписан в рамках международного технологического форума Digital Bridge, передает Kazpravda.kz.

Стартап INUI занимается созданием игровой платформы, которая позволит играть в 100% честном сообществе геймеров.

«Мы создаем платформу, которая решит проблему читерства в киберспорте. Если провести аналогию, мы боремся с „допингом“ в киберспорте», — рассказал креативный директор INUI Дмитрий Сo.

Разработчики платформы добавили, что на сегодняшний день на платформу подано более 25 тысяч заявок со всего мира. Сейчас проект на стадии завершения и готовится к бета-тестированию. Полноценный запуск будет осуществлен в первом полугодии 2020 года. Команда планирует масштабироваться на рынки Северной Америки, Европы и Азии.