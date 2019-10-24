Вопросы кибербезопасности рассмотрели в правительстве РК

Премьер-министр призвал представителей иностранных государств, входящих в Совет по улучшению инвестиционного климата, к более тесному сотрудничеству в сфере обеспечения ИБ.

На заседании Совета по улучшению инвестиционного климата (СУИК) под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы обеспечения кибербезопасности и борьбы с киберпреступностью, передает Kazpravda.kz.

С докладами о состоянии и перспективах развития киберпространства Казахстана, а также предложениях по совершенствованию политики в данной сфере выступили министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности А. Жумагалиев, заместитель министра внутренних дел А. Калайчиди, аккредитованные в Казахстане послы США У. Мозер, Канады — Н. Бруссо, Нидерландов — А. Карстенс, Великобритании — М. Гиффорд, поверенный в делах Европейского союза Рамунас Янушаускас.

«С момента запуска в 2017 году государственной программы Цифровой Казахстан благодаря притоку капитала и передовых технологий достигнут значительный прогресс в секторах энергетики, транспорта, сельского хозяйства и услуг, что стало важным фактором роста национальной экономики. Для дальнейшего обеспечения положительной динамики необходимо приложить усилия для защиты нашей экономики от растущих угроз международной и местной киберпреступности. Согласно прогнозам Всемирного экономического форума, к 2022 году ущерб мировой экономике от киберпреступлений может превысить 8 трлн долларов», — сказал А. Мамин.

Глава правительства напомнил, что в Казахстане разработана концепция кибербезопасности Киберщит. В рамках ее реализации усовершенствована нормативно-правовая база, созданы Национальный координационный центр информационной безопасности и Совет по вопросам кибербезопасности, уровень цифровой грамотности населения повышен до 73%.

«В результате указанных мер Международный союз электросвязи повысил позицию Казахстана в Глобальном индексе кибербезопасности в 2018 году до 40 места, тогда как годом ранее мы занимали 83 место», — сказал А. Мамин.