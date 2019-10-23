Внеплановые проверки продаж SIM-карт начались в Нур-Султане

Продажа SIM-карт, заранее зарегистрированных на других граждан, нарушает правила оказания услуг сотовой связи.

Комитет телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК на основании жалоб казахстанцев, связанных с продажей SIM-карт, зарегистрированных на других граждан, инициировал внеплановые проверки в торговых точках столицы.

По словам председателя Комитета телекоммуникаций Виталия Ярошенко, продажа SIM-карт, заранее зарегистрированных на других граждан, нарушает правила оказания услуг сотовой связи и несет потенциальные риски для их покупателей.

«Если гражданин покупает SIM-карту, и ему не предлагают ее зарегистрировать, это означает, что она на кого-то уже зарегистрирована. Нужно понимать, что она может отключиться в любой момент по требованию ее настоящего владельца», — рассказал Ярошенко.

В случае, если по результатам проведенных проверок факты продаж SIM-карт без заключения договора на оказание услуг сотовой связи будут подтверждены, дилерам грозит штраф до 100 МРП.