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Комитет госдоходов запустил Telegram-чат для налогоплательщиков

Его запуск позволил расширить способы обратной связи с населением.

22 октября 2019 09:00, Profit.kz
Рубрики: Бизнес, Связь, Общество

Комитет государственных доходов объявил о запуске Тelegram-чата, куда казахстанцы могут обратиться по вопросам налогообложения и таможенного регулирования. Чат доступен по ссылке.

Напомним, в марте текущего года свою работу начал контакт-центр ведомства, который на сегодняшний день обработал более 190 тыс. обращений. Как сообщили в пресс-службе КГД, наиболее часто казахстанцы обращаются по вопросам, касающимся налоговых задолженностей, регистрации налогоплательщиков, налогов и задолженностей на транспортные средства, земельного налога, налога на имущество физических лиц, приостановления расходных операций по банковским счетам и т. д.