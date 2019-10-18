Введение контрольно-кассовых аппаратов с функцией онлайн передачи данных могут отложить

Ранее их планировали внедрить с 1 января 2020 года.

Депутат мажилиса Дания Еспаева в ходе пленарного заседания палаты предложила министерству финансов сохранить действие патентов для индивидуальных предпринимателей, работающих в специальном налоговом режиме, передает Kursiv.kz.

«В соответствии с ранее принятыми поправками в законодательные акты с 1 января 2020 года предусмотрен переход на обязательное применение онлайн контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных (ККМ) индивидуальными предпринимателями. Между тем, по имеющимся сведениям, технологические решения функционального объединения ККМ с используемыми в бизнесе POS-терминалами еще только прорабатываются», — сказала она в обоснование своего предложения.

Депутат также привела расчеты отраслевых ассоциаций, которые показывают значительное увеличение неэффективной административной нагрузки на малый бизнес от планируемых изменений. Так, помимо стоимости самого оборудования, затраты на ведение учета с применением ККМ, комиссии банков за оплату всех отчислений, а также комиссии POS-терминалов и их обслуживание составят до 30% прежней прибыли малого бизнеса. Причем эти затраты пойдут не в доход бюджета, а частным компаниям, банкам и провайдеру.

Дания Еспаева напомнила о поручении Касым-Жомарта Токаева об освобождении компаний микро- и малого бизнеса от уплаты налога на доход сроком на три года. Соответствующие поправки в законодательство должны вступить в силу с 2020 года.

«Совершенно очевидно, что в этой связи принуждение индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим, в обязательном порядке использовать контрольно-кассовые машины становится нецелесообразным, по крайней мере, до 2023 года», — отметила депутат.