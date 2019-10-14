17 проактивных услуг планируют оказывать в Казахстане

Такое решение было принято на заседаниях межведомственных комиссий по оптимизации и автоматизации государственных услуг.

В Казахстане в рамках реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан» планируют расширить количество услуг, оказываемых проактивно. Это означает, что государство будет само предлагать гражданину получить государственную услугу в случае различных жизненных ситуаций. В их числе: зачисление в школу, назначение выплат на случаи социальных рисков, регистрация недвижимости и т. д. Такое решение было принято на заседаниях межведомственных комиссий по оптимизации и автоматизации государственных услуг под председательством Аскара Жумагалиева. Для расширения количества «проактивов» сейчас вносятся изменения в законодательство и стандарты оказания государственных услуг.

Планируется, что 17 «проактивов» объединят в себе оказание 27 видов государственных услуг. В этом процессе задействованы Министерства труда и социальной защиты населения, юстиции, образования и науки, а также культуры и спорта. Именно в их информационных системах хранятся необходимые для оказания услуг данные.

В настоящее время в Казахстане в пилотном режиме доступны три вида проактивных услуг: по назначению госпособия многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа», по выплате государственной гарантии и по рождению ребенка.

К примеру, сейчас, если мама новорожденного зарегистрирована в базе мобильных граждан, то после рождения малыша она получает SMS. Ответив на него, она может не только оформить свидетельство о рождении, но еще два вида соцпособий, поставить ребенка на очередь в детский сад, а также «прописать» его. Для реализации этой проактивной услуги государственными органами была проведена интеграция четырех информационных систем: «ЗАГС», «ГЦВП», регионального шлюза электронного правительства и регистрационного пункта документирования и регистрация населения. На сегодня уже более 72 тысяч малышей получили свидетельства о рождении в проактивном формате.