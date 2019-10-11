В Туркменистане усилили контроль за VPN-приложениями

Пользователи стали чаще сталкиваться с блокировками программ, за которые они заплатили.

За последний месяц в Туркменистане заблокирован ряд самых популярных VPN-приложений. Программы, с помощью которых местные жители могли обходить интернет-цензуру, блокировались и раньше. Но от момента, когда находился работающий VPN, роста его популярности, распространения среди населения и, в итоге, блокировки проходило достаточно много времени. Теперь VPN стали блокировать быстрее, передает Ca-news.org.

Отмечается, что приложения VPN устанавливают мастера по ремонту телефонов и продавцы смартфонов. Услуга платная. Помимо этого, необходимо купить подписку, которая обходится в 50-60 манатов (13-15 долларов по официальному курсу) в месяц. Пользователи стали отказываться от этих услуг, поскольку сталкиваются с блокировкой программ спустя всего несколько дней работы.

В Туркменистане не существует официального ведомства, которое занимается цензурой в интернете. Сайты, сервисы и приложения блокируются без указания причин и судебных решений. Около месяца назад в стране была создана Служба кибербезопасности.