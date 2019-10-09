QRfly: вызов автовладельца через QR-код

Бесплатный сервис позволяет скрыть мобильный номер, заменив его QR-кодом.

Многие автовладельцы, паркуя автомобиль в неподходящем месте, оставляют номер своего мобильного телефона, чтобы с ними можно было связаться. Однако телефонный номер на дорогой машине может оказаться достаточной информацией для мошенников. Узнав его, они могут начать планировать свою аферу.

Сервис QRfly решает эту проблему — он позволяет связаться с вами, не раскрывая номер телефона. Так можно скрыть личную информацию от случайных людей, но при этом быть доступным. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зарегистрироваться в системе и распечатать карточку с QR-кодом. Кроме случая с автомобилем, сервис может понадобиться владельцу небольшого магазина, если он отлучился, да и вообще во всех сходных ситуациях, когда необходимо скрыть контакты, но остаться на связи.

Для вызова не обязательно сканировать QR-код — можно также воспользоваться коротким номером, который указан на карточке. Для вызываемого и вызывающего абонента SMS-сообщения бесплатны. Система запускает оповещение для пользователя по всем каналам, которые отмечены в настройках: она может позвонить голосом, отправить уведомление в мессенджер, письмо на электронную почту или короткое сообщение.

Если номер телефона попадает в руки к телефонным троллям или, тем более, мошенникам, пользователю приходится покупать новую сим-карту, оповещать всех знакомых об изменениях, многие связи с нужными людьми рвутся. То же касается электронной почты, мессенджеров и так далее. В QRFLY идентификатор меняется по одному нажатию кнопки. Кроме того, разным объектам можно присваивать разные идентификаторы с привязкой к одному контакту.

Создатели сервиса подчеркивают, что система оберегает пользователей от непосредственного контакта с людьми, которые враждебно настроены. «Нежелательные лица не смогут вам позвонить, запугать, нагрубить, представиться ложным именем и доставить другие неудобства. Система QRfly обеспечивает вызов к тому месту, где размещена карточка с QR-кодом, не раскрывая данные», — подчеркивают разработчики.