На границе Казахстана начали применять электронные пломбы-маячки

Пока пломба-маяк применяется только для транзитных грузов, следующих из третьих стран, но в будущем их будут устанавливать и на коммерческом транспорте, следующем из стран ЕАЭС.

Электронную пломбу в пилотном режиме начали применять фискальные органы. Об этом сообщили в департаменте госдоходов Западно-Казахстанской области. Движение фур с коммерческим товаром, следующих транзитом через Казахстан, будут отслеживать при помощи электронной пломбы, которую крепят на большегруз. Налоговики и таможенники смогут в любое время онлайн видеть, где находится транзитный груз, передает Kursiv.kz.

«Применение ЭП регламентируется таможенной информационной системой „Астана 1“. Сейчас пломба-маяк применяется только для транзитных грузов, следующих из третьих стран. Но в ближайшем будущем их будут устанавливать и на коммерческом транспорте, следующем из стран ЕАЭС. Пока в пилотном режиме», — пояснила пресс-секретарь ДГД ЗКО Айман Куанова.

Налоговики отмечают: применение электронных пломб-маячков, которые позволяют отслеживать коммерческий груз онлайн, например, в европейских странах практикуется давно. После широкого применения ЭП, как ожидают налоговики, сборы НДС в бюджет вырастут. Например, около 1 млрд тенге НДС заплатили в местную казну «серые» импортеры за весь период проведения экспортного контроля на шести автомобильных погранпереходах Западно-Казахстанской области.