Казахстанско-китайский дата-центр появится в Нур-Султане

Новый дата-центр позволит увеличить объем вычислительных мощностей, что сегодня является востребованным направлением на рынке услуг обработки данных

Бизнесмены Казахстана и Китая заключили соглашение о строительстве дата-центра на сумму 100 миллионов долларов в Нур-Султане. Управлять ЦОДом будут международная компания с казахстанским участием Powerry и государственное предприятие КНР «CETC International» (дочерняя компания государственной корпорации СЕТС), передает Sputnik.

«Уже сейчас на рынке услуг обработки данных наблюдается нехватка предложения вычислительных мощностей. Мы считаем, что спрос на мощности продолжит расти в ближайшие годы, и ожидаем рекордные темпы роста рынка в 2020–2025 годах», — прокомментировал совладелец компании Powerry Абдумалик Мирахмедов.

Компании намерены совместно управлять дата-центрами и внести свой вклад в осуществление государственной программы «Цифрового Казахстана» и создания «Цифрового шелкового пути».