Lenovo и AVANGAR объединили усилия по развитию киберспорта в Казахстане

Амбициозность и целеустремленность команды AVANGAR полностью соответствуют духу игрового бренда Legion.

Компания Lenovo с игровым брендом Legion стала генеральным спонсором ведущего в Казахстане киберспортивного клуба AVANGAR. Стороны приложат совместные усилия для популяризации киберспорта в Казахстане.

«Выбор партнера для нас был очевиден. Lenovo как лидеру на рынке игровых устройств было важно объединить свой опыт с лучшей киберспортивной командой региона. Амбициозность и целеустремленность команды AVANGAR полностью соответствуют духу Legion. Мы горды тем, что наша игровая линейка постоянно обновляется и прогрессирует во многом за счет того, что ее тестируют топовые геймеры мира. И мы рады, что AVANGAR вошел в их число. При помощи наших технологий спортсмены смогут оттачивать свое мастерство и дарить фанатам множество незабываемых игр», — прокомментировал партнерство генеральный менеджер Lenovo в Центральной Азии Альнур Ермагамбетов.

«С Lenovo мы не беспокоимся о нехватке девайсов или их мощности, поэтому все время уделяем исключительно игре и росту своих возможностей. Мы рады работать с брендом, который действительно развивает киберспорт и отвечает за надежность техники своим именем», — отметил в свою очередь тренер AVANGAR Дастан Акбаев во время встречи команды с фанатами 15 сентября в Алматы.

К слову, игроки AVANGAR одними из первых в регионе получили рюкзаки и наушники H500 Pro 7.1 из флагманской линейки Legion.

«Конструкция рюкзака позволяет вместить в него все необходимые для игры девайсы, при этом он остается тонким и удобным, не создавая ощущение „горба“ на спине. Также мы все время ведем переговоры в голосовых чатах. Когда хочется отвлечься от суеты, в наушниках H500 удобно слушать музыку — они достаточно легкие при своей металлической конструкции, плотно сидят на голове и изолируют внешний шум, потому что их посадку не нужно менять вручную — она трансформируется вместе с аркой», — делится своими впечатлениями от использования геймерских аксессуаров Алексей Qikert Голубев, игрок команды.

Помимо этого глава представительства Lenovo в Центральной Азии презентовал любителям киберспорта новейшие игровые ноутбуки Legion Y740. Благодаря компактности и мощности оборудования геймеры могут не отрываться от игр даже во время путешествий, надолго забыв о подключении к розетке. Операционная система Windows 10 и процессор Intel Core 10-го поколения с шестью ядрами с легкостью поддерживает самые современные игровые задачи класса ААА в 4K разрешении. Кроме того, для расширения угла зрения игрока благодаря системе Legion Triple Display Support System к ноутбуку Y740 можно подключить до трех мониторов одновременно. Динамики с поддержкой технологий Dolby Atmos и Sound Radar придают звукам максимальную реалистичность и объемность. Сдержанный дизайн алюминиевого корпуса подчеркивает профессиональные возможности ноутбука. Для казахстанцев Lenovo Legion Y740 вместе с новыми аксессуарами будет доступен во всех магазинах электроники уже в октябре этого года.

Будучи самой быстрорастущей IT-компанией среди ТОП-5 игроков рынка (по данным IDC за 2019 г.), Lenovo делает все возможное, чтобы удовлетворить растущие потребности геймерского сообщества, расширить границы их возможностей в киберспорте и подарить ощущения полного погружения в любимые игры. Компания верит, что ее многолетний опыт в разработке инновационного игрового обеспечения приведет спортсменов AVANGAR к новым победам на чемпионатах серии Majors уже в ближайшее время.

И действительно, у AVANGAR на это есть все шансы. Буквально перед приездом в Алматы команда сенсационно дошла до финала турнира Starladder в Берлине с призовым фондом в миллион долларов, где уступила датскому Astralis (0:2). А спустя пару дней после европейского чемпионата AVANGAR одержала победу на престижном турнире серии Blast в Москве.