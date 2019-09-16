Новый ThinkBook: разработан для бизнеса, создан для тебя

Компания Lenovo Central Asia провела презентацию новой линейки ноутбуков ThinkBook 13s в Алматы.

Lenovo выпустила линейку ноутбуков ThinkBook 13s для владельцев малого и среднего бизнеса — легкость и высокая степень защиты персональных данных новых ноутбуков с Windows 10 расширит возможности успешных лидеров бизнеса. Современным бизнесменам для непрерывной работы в режиме онлайн нужен ноутбук, способный работать с большими объемами информации из любой точки мира. ThinkBook позволяет растущим компаниям сохранять конкурентные преимущества за счет быстрого процессора Intel 8-го поколения и твердотельного накопителя в качестве стандарта модели.

«Наш новый продукт ThinkBook вобрал в себя многолетний опыт в аппаратных и программных разработках, а также последние решения в области защиты личной информации, которые ранее были доступны только в уже хорошо известных ноутбуках бренда ThinkPad. Lenovo создала продукт, который не только справится с возрастающими запросами растущих компаний, но и станет для них незаменимым помощником в организации работы и личной жизни», — так прокомментировал новость глава представительства Lenovo в Центральной Азии Альнур Ермагамбетов.

Нынешнее поколение молодых бизнес-лидеров требует от рабочих устройств высокой производительности, при этом уделяя большое внимание его внешнему виду. Ноутбук должен быть быстр, удобен, но минималистичен. ThinkBook поддерживается рядом сервисов бизнес-уровня, включая Lenovo Premier Support. Для устройства будут доступны расширения и обновления гарантии, такие как локальная поддержка на следующий рабочий день и обслуживание по международной гарантии, чтобы минимизировать время простоя. ThinkBook также поставляется со встроенными функциями самостоятельного управления, что особенно полезно для небольших компаний без групп поддержки на месте. Изящность ноутбукам ThinkBook придают алюминиевые корпуса с ультратонкими рамками экрана. Устройства предназначены для владельцев, не желающих идти на компромиссы в вопросах безопасности, надежности и простоты.

Ключевые особенности продукта:

— Одноступенчатая аутентификация и включение с помощью модуля распознавания отпечатков пальцев.

— Выделенное аппаратное средство защиты (TPM 2.0) для включения функций безопасности Windows 10 и шифрования пользовательских данных.

— Физическая шторка камеры ThinkShutter для контроля конфиденциальности.

— Покрытые индием петли для улучшения качества приема WiFi-сигнала.

— Громкий и чистый звук Dolby Audio через динамики HARMAN.

— Влагостойкая клавиатура, способная выдержать 60 см² жидкости.

— До 11 часов автономной работы и поддержка RapidCharge.

Для казахстанцев ультратонкие ноутбуки серии ThinkBook уже доступны в 13-дюймовой модели с дисплеем стандарта FHD с технологией Dolby Vision.

Больше информации о новинке можно найти на сайте.