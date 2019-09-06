Acer: ставка на киберспорт

Компания Acer презентовала киберспортивную платформу Planet9, открытая бета-версия которой будет запущена в конце января 2020 года.

Не каждый вставший на лыжи или купивший футбольный мяч станет чемпионом, но каждый пользователь ПК потенциально — будущий киберспортсмен. Прошло всего каких-то 20 лет, и киберспорт из развлечения немногочисленной группы энтузиастов стал настоящим трендом, визитной карточкой цифровой эпохи, стремительно меняющей мир вокруг.

Миллионные гонорары профессиональных геймеров и рекламные контракты, международные турниры и онлайн-арены, развитая инфраструктура, растущая аудитория фанатов — индустрия киберспорта развивается с поражающей скоростью, в том числе и в Казахстане, где в 2018 году киберспорт был официально признан официальным видом спорта.

Неудивительно, что международные корпорации активно инвестируют свои капиталы в цифровое будущее. О создании глобальной экосистемы следующего поколения для киберспортсменов всего мира заявила компания Acer — один из мировых лидеров по производству компьютерной техники и электроники. 4 сентября на ежегодной пресс-конференции в Берлине представители Acer презентовали киберспортивную платформу Planet9, открытая бета-версия которой будет запущена в конце января 2020 года.

Предполагается, что Planet9 станет самой крупной виртуальной площадкой, формирующей новые поколения киберспортсменов — прежде всего любителей и новичков, стремящихся учиться у профессионалов, понимать свои сильные и слабые стороны, общаться с другими игроками в сообществе и участвовать в онлайн-турнирах.

На огромном стадионе, из тысячи футбольных болельщиков лишь единицы наблюдают за происходящим, чтобы овладеть мастерством игры. В киберспорте все обстоит иначе: большинство геймеров следят за чужими турнирами, чтобы перенять тактику лучших игроков. Это стремление киберспортсменов учиться на чужом примере и при любой возможности учли разработчики Planet9, сделав платформу максимально ориентированной на обучение и саморазвитие игроков.

Одна из главных фишек платформы Acer — возможность профессионально прокачать свои скиллы. Начинающий геймер может нанять кибертренера для индивидуальных тренировок и анализа личной эффективности спортсмена. Подбор тренера осуществляется на основе анализа игровой статистики игрока, его побед и поражений, приобретенных артефактов и достижений — это помогает выстроить максимально эффективную схему тренировок и рекомендаций.

Сыграть вместе с Мессии или Рональдо? Миллионы начинающих футболистов даже не мечтают о такой возможности, а на Planet9 есть функция обучающих игр, в которых новички сражаются в виртуальных битвах вместе с профессиональными игроками, перенимая их опыт и тактику ведения боя.

Как заявили разработчики Planet9, платформа приспособлена к состязаниям любого уровня и формата. В частности, функция ClanScrims позволяет командам объединиться в один клан и бросить вызов другим кланам. В свою очередь, объединившись в племена, кланы могут участвовать в масштабных сражениях между племенами.

Главное условие — честная конкуренция: в индивидуальных дуэлях и командных турнирах участвует геймеры одного уровня. Вы можете сами выбирать противников или воспользоваться рекомендациями платформы, которая подбирает потенциальных соперников по игровым навыкам и проявленному мастерству.

Planet9 стирает границы. Одна из ее главных задач — создание комфортной среды для общения геймеров: они могут добавлять друзей, следить за игроками, которые им интересны, создавать свои команды и кланы, разрабатывать свою тактику игры и делиться своим опытом.

Как видим, Planet9 не претендует на изменение мира, но ее философия предполагает личное изменение каждого киберспортмена, зарегистрировавшегося здесь. Она мотивирует стать лучше, изменяться, совершенствоваться, не останавливаясь на достигнутом. Она призвана растить чемпионов. Так что конец зимы у киберспортсменов всего мира будет жарким. Добавим, что протестировать закрытую бета-версию можно уже 5 сентября: для этого необходимо зарегистрироваться на сайте Planet9.gg. Как говорится, игра началась…