Казахстанские ИТ-компании выходят на соседние рынки

Согласно официальной статистике в республике работают почти пять тысяч ИТ-компаний.

Некоторые из них, накопив опыт работы с отечественными госорганами и корпорациями, выходят на соседние рынки. Анализ, проведенный холдингом «Зерде», показывает, что объем экспорта ИТ-услуг в прошлом году составил 7 584 млн тенге — цифра довольно впечатляющая. В этой статье собрано несколько примеров того, как казахстанские разработчики работают за рубежом.

Автоматизация образования

Компания «Platonus» уже десять лет занимается созданием образовательного софта. Основные продукты по комплексной автоматизации процессов обучения — Platonus University и Platonus College. Первый из них позволяет студентам самостоятельно выбирать дисциплины, преподавателей, время, дату и языки обучения в режиме онлайн. Клиентами компании являются государственные университеты ЕНУ им. Гумилева, KAZGUU, AlmaU, а также министерства и корпоративные клиенты. Офисы компании есть Алматы, Шымкенте, Актобе и Павлодаре. В 2018 году в рамках «Road Tour» с Аскаром Жумагалиевым сотрудники «Platonus» посетили Узбекистан, где заключили контракт и подписали меморандум с одним из ведущих ВУЗов Узбекистана. «Platonus» планирует и дальше выходить на экспорт в другие страны. По мнению основателей компании, в Казахстане намного легче развить идею, а затем выйти на международный рынок, так как за рубежом на реализацию ИТ-проектов уходит больше ресурсов, чем в Казахстане.

Интернет вещей

G1 Software Kazakhstan — это команда увлеченных людей, которые на протяжении восьми лет разрабатывают ПО и собирают аппаратное обеспечение на базе IoT технологий. Основной продукт — приложение FeebMe, которое позволяет подписаться на мероприятия тех или иных сообществ в городе. Продукты компании используются: Пограничной службой РК, Международным аэропортом «Нурсултан Назарбаев», Генеральной Прокуратурой РК, а также коммерческими и образовательными организациями. Головной офис находится в Нур-Султане, имеются представительства в Алматы, Санкт-Петербурге, Сан-Франциско. Самым значимым событием для компании стало открытие офиса в США, где команда занимается изучением свободных ниш, чтобы адаптировать платформу для решения проблем американских пользователей. По мнению основателей компании, больше, чем разработки за рубежом, востребованы казахстанские умы и таланты. По их словам, если в Казахстане организовать более эффективную поддержку местным ИТ-компаниям, то мы сможем конкурировать с иностранными фирмами и сдерживать утечку умов.

Электронный документооборот

Open Systems Development (OSD) на рынке с 2013 года. Компания является системным интегратором, фокусируется на разработке высоконагруженных систем. Их самый крупный проект — информационная система электронных счетов-фактур, разработанная для Министерства финансов РК. Согласно последнему отчету Billentis, выпущенному в мае 2019 года, Казахстан стремительно вошел в состав стран-лидеров по развитию систем Е-Invoicing и встал в один ряд с такими странами как Италия, Дания, Финляндия, Норвегия, Чили. Результат является огромным достижением для нашей страны и ярким показателем упорной работы над укреплением механизмов работы электронного документооборота, в частности функция отслеживания товарных потоков. Сейчас компания представлена в Алматы и Нур-Султане. Разработкой уже интересуются в России, Кыргызстане, странах Европы.

Информационные системы

«Азия-Софт» — крупнейший разработчик и интегратор программного обеспечения, специализируется на комплексных внедрениях информационных систем управления. Портфолио компании включает более 200 крупных социально значимых проектов. Ключевые заказчики — центральные и местные госорганы, крупные предприятия и организации, прежде всего, в топливно-энергетической отрасли, банковской деятельности и телекоммуникациях. В прошлом году компания начала активно изучать рынки Узбекистана и Кыргызстана и демонстрировать уже внедренные на территории Казахстана решения, приглашать на референц-визиты, обмениваться мнениями, опытом и методологиями. Наибольший интерес вызывают информационно-аналитические системы, географические информационные системы и центры оперативного управления. Первым заказчиком за пределами Казахстана стала крупная энергоснабжающая компания Кыргызстана. По мнению основателей, востребованность не зависит от географического расположения компании. В рамках каждого конкретного проекта важно найти и решить ту проблему, которая есть у заказчика, тем самым усилить его бизнес и улучшить его результаты.