Казахстанские ЦОНы вновь обвинили в утечке персональных данных

Юрист рассказал о риэлторах, покупающих у сотрудников ЦОНов справки о зарегистрированных правах на недвижимое имущество.

Центры обслуживания населения в Казахстане снова обвиняют в утечке данных граждан. Алматинский юрист Олег Чернов заявил, что риэлторы покупают у сотрудников Центров обслуживания населения справки о зарегистрированных правах на недвижимое имущество, передает Sputnik.

«Заказчиками персональных данных стала риэлторская компания, которая подала в суд на мою клиентку о взыскании одного миллиона тенге. В качестве доказательства они приложили справку о зарегистрированных правах на недвижимое имущество. Стали выяснять, каким образом у них оказалась эта справка. По данным в базе eGov моя клиентка сама пришла в ЦОН и запросила эту справку, но вот только она никогда не была в этом ЦОНе. Более того, вообще находилась за пределами Казахстана», — заявил Чернов.

В пресс-службе «Правительства для граждан» отметили, что была проведена проверка по данному поводу: «Сейчас материалы формируются и будут направлены в правоохранительные органы для принятия процессуального решения по данному факту».

В госкорпорации также пояснили, что 28 декабря 2017 года сотрудница отдела № 2 ЦОНа Бостандыкского района, который в настоящее время закрыт, выдала справку об отсутствии или наличии движимого имущества на имя клиента юриста. Каким образом справка была выдана, сотрудница объяснить не может, поскольку прошло почти два года. В пресс-службе подчеркнули, что сейчас специалисты изучают архивные документы.