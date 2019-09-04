Объявлен новый набор Яндекс.Лицея в Казахстане

На бесплатные курсы по программированию принимаются ученики 8 и 9 классов.

В Казахстане стартовал прием заявок на новый сезон обучения в Яндекс.Лицее. Для поступления необходимо успешно пройти онлайн-тест на умение логически мыслить, а затем собеседование. Подать заявку можно на сайте проекта до 11 сентября.

В Яндекс.Лицей принимаются ученики 8 и 9 классов. Программа обучения рассчитана на два года. Первый год ребята изучают Python, а на втором — осваивают основы промышленного программирования и работают над учебными проектами. Занятия ведут опытные преподаватели, которые прошли обучение в Яндексе.

«В Яндекс.Лицее ребята могут уже на школьной скамье попробовать себя в роли программиста и получить навыки, которых хватит для работы стажером или младшим разработчиком. Это хороший старт для школьников, которым интересны современные технологии. Многие наши выпускники получают призы на олимпиадах и в хакатонах, участвуют в конкурсах наравне со взрослыми программистами», — рассказывает Марина Суслова, руководитель Яндекс.Лицея.

Яндекс.Лицей работает в Казахстане на базе Республиканской физико-математической школы (РФМШ) и образовательной организации «Назарбаев Интеллектуальные школы». Проект запущен в четырех городах: Алматы, Нур-Султане, Уральске и Петропавловске. На всех площадках занятия проходят два раза в неделю во второй половине дня, в Алматы ребята могут учиться по программе Яндекс.Лицея также в рамках основной школьной программы. Проект работает в Казахстане с 2017 года. Этой весной состоялся первый выпуск: двухгодичную программу обучения завершили 25 школьников, а 68 окончили первый курс.