Минздрав запустил проект по проверке заведений общепита с помощью QR-кода
Клиент, приходя в какое-либо заведение, может ввести его БИН на сайте и проверить заключение о соответствии объекта санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам РК.
Вице-министр здравоохранения Олжас Абишев сообщил о запуске реестра объектов общественного питания. Клиент, приходя в какое-либо заведение, может ввести его БИН на сайте и проверить заключение о соответствии объекта санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам РК. Наклейки позволят гражданам получить доступ к информации о последнем прохождении проверки.
Владельцы объектов общественного питания высокой эпидемической значимости могут получить наклейку самостоятельно. Алгоритм при этом следующий:
— Скачайте файл со знаком соответствия;
— Распечатайте знак соответствия;
— В поле Шаг 2 впишите БИН организации;
— Поместите распечатанный знак соответствия на видном месте в вашей организации.
По имеющимся вопросам и предложениям можно обратиться по номеру +7 (7172) 57-60-53.