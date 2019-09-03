Минздрав запустил проект по проверке заведений общепита с помощью QR-кода

Клиент, приходя в какое-либо заведение, может ввести его БИН на сайте и проверить заключение о соответствии объекта санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам РК.

Вице-министр здравоохранения Олжас Абишев сообщил о запуске реестра объектов общественного питания. Клиент, приходя в какое-либо заведение, может ввести его БИН на сайте и проверить заключение о соответствии объекта санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам РК. Наклейки позволят гражданам получить доступ к информации о последнем прохождении проверки.

Владельцы объектов общественного питания высокой эпидемической значимости могут получить наклейку самостоятельно. Алгоритм при этом следующий:

— Скачайте файл со знаком соответствия;

— Распечатайте знак соответствия;

— В поле Шаг 2 впишите БИН организации;

— Поместите распечатанный знак соответствия на видном месте в вашей организации.

По имеющимся вопросам и предложениям можно обратиться по номеру +7 (7172) 57-60-53.