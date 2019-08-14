Школьники из Казахстана выиграли на Международной олимпиаде по информатике

В копилке сборной Казахстана – золото, серебро и две бронзы.

Казахстанские школьники завоевали сразу несколько медалей разного достоинства на олимпиаде по информатике, которая состоялась в Баку (Азербайджан). Сборная команда Казахстана получила четыре медали: одну золотую, одну серебряную и две бронзовых, передает Sputnik.

Призерами стали Батыр Сардарбеков (золото), Данияр Закарин (серебро) — оба являются выпускниками Республиканской физико-математической школы, а также Темирлан Байболов — ученик 10 класса областного специализированного лицея-интерната для одаренных юношей «Білім-инновация» (Усть-Каменогорск) и Жан Курбанбаев — выпускник Международной школы Spectrum (Нур-Султан), передает

31-я Международная олимпиада по информатике прошла в столице Азербайджана, городе Баку, с 4 по 10 августа 2019 года. В олимпиаде приняли участие 325 школьников из 87 стран мира. Следующая олимпиада по информатике состоится в 2020 году в Сингапуре.