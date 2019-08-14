Названы самые популярные среди узбекистанцев соцсети и сервисы

HeadHunter поделился результатами проведенного опроса.

Наиболее популярными среди социальных сетей и мессенджеров узбекистанцы назвали Telegram и YouTube. Об этом стало известно по результатам опроса HeadHunter на тему отношения к социальным сетям. Наименьшим спросом пользуются Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Linkedln, Twitter, Snapchat, передает Repost.uz.

Участие в опросе приняли 195 человек, 63% из которых мужчины, 37% — женщины. Наиболее активными участниками опроса стали респонденты в возрасте от 18 до 45 лет. 78% от общего числа пользуются социальными сетями ежедневно. При этом 82% респондентов имеют насыщенный распорядок дня. В свободное от учебы/работы время респонденты проводят время с семьей, читают книги, слушают музыку. У 41% опрошенных социальные сети занимают, в среднем, от одного до трех часов в день. У 35% — не более часа, а 13% проводят в социальных сетях более трех часов в день.