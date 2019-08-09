Зарубежные интернет-компании будут платить новый налог

Внесение соответствующего законопроекта в парламент планируется осенью текущего года.

Зарубежные компании ожидает новый налог, который в народе прозвали «налогом на Google». Касается он не только поискового гиганта, но и всех компаний в этой сфере, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики РК.

Как отметили в ведомстве, на площадке Евразийского экономического союза прорабатывается механизм введения единой системы налогового администрирования электронной торговли услугами, которые в последнее время невероятно востребованы. При этом в Казахстане процедуры налогообложения электронной торговли услугами отсутствуют. Разработанные изменения будут являться дополнительным резервом поступлений доходов в бюджет государства.

«Смысл налога в том, что иностранные интернет-компании, которые оказывают цифровые услуги физлицам на территории Казахстана, должны уплачивать налог на добавленную стоимость, как платят казахстанские компании. Сейчас же они этого не делают. Это не новинка в законодательстве. Такой же налог действует в ряде стран, в том числе в Беларуси и России. Плательщиком налога будут являться юридические лица-нерезиденты, оказывающие физическому лицу услуги в электронной форме, местом реализации которых является Республика Казахстан», — сообщили в пресс-службе МНЭ РК.

Местом осуществления услуг в электронной форме является Республика Казахстан, если:

— местом жительства физического лица-покупателя является Республика Казахстан;

— местом нахождения банка, в котором открыт счет, используемый физическим лицом-покупателем для оплаты услуг, или оператора электронных денежных средств, через которого физическим лицом-покупателем осуществляется оплата услуг, является территория Республики Казахстан;

— сетевой адрес физического лица-покупателя, использованный при приобретении услуг, зарегистрирован в Республике Казахстан;

— международный код страны телефонного номера, используемого для приобретения или оплаты услуг, присвоен Республикой Казахстан.

«Нововведение не коснется торговли электронными услугами внутри страны, так как зарегистрированный в стране бизнес платит все причитающиеся с него налоги. Внесение законопроекта в парламент планируется осенью текущего года», — дополнили в МНЭ РК.