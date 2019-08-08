Дрон будет отслеживать популяцию сайгаков в Казахстане

Аппарат может делать фото и видеосъемку с передачей данных на расстояние более 90 км.

Беспилотный летательный аппарат подарила Министерству экологии, геологии и природных ресурсов казахстанская компания. С его помощью планируется расширить площадь ведения мониторинга популяции сайгаков, передает Elorda.info.

«Презентация беспилотного летательного аппарата Supercam S350, переданного в дар подведомственным структурам министерства экологии, геологии и природных ресурсов компанией АО „Каспийский трубопроводный консорциум — К“ состоялась сегодня, в поселке Кабанбай Акмолинской области. Дрон может находиться в воздухе 4,5 часа, и с его помощью границы ведения мониторинга популяции сайгаков будут расширены», — сообщила официальный представитель Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Самал Ибраева.

По ее словам, аппарат может делать фото и видеосъемку с передачей данных на расстояние более 90 км. По результатам авиаучета, в первом квартале 2019 года общая численность сайгаков в Казахстане выросла на 56% и составила 334 тыс. особей.