Утверждена стратегия кибербезопасности Кыргызстана на 2019-2023 годы
Она определяет подходы для обеспечения уровня безопасности граждан, бизнеса и государства.
Утверждена стратегия кибербезопасности Кыргызстана на 2019–2023 годы и план мероприятий по ее реализации. Соответствующее решение подписал премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев, передает «Кабар» со ссылкой на отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Целью постановления является формирование национальной стратегии кибербезопасности для обеспечения уровня безопасности граждан, бизнеса и государства, позволяющего защитить их жизненно важные интересы в киберпространстве и обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие КР, включая цифровую трансформацию национальной экономики.
Стратегия кибербезопасности КР определяет подходы и видение по реализации следующих вопросов:
— создание четко разграниченных между собой организационных структур, таких, как группы реагирования на компьютерные инциденты для обеспечения кибербезопасности банковской, телекоммуникационной и другой сервисной инфраструктуры, центры мониторинга и реагирования на киберугрозы;
— формирование правовой и методической основы для противодействия компьютерным преступлениям;
— формирование национальной системы защиты информации, включая систему криптографической защиты;
— формирование системы обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры КР, кибербезопасности государственных структур и организаций негосударственного сектора;
— техническая стандартизация и международное сотрудничество в области обеспечения кибербезопасности;
— наращивание и укрепление человеческого потенциала в области обеспечения кибербезопасности.