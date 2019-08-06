Она определяет подходы для обеспечения уровня безопасности граждан, бизнеса и государства.

Утверждена стратегия кибербезопасности Кыргызстана на 2019–2023 годы и план мероприятий по ее реализации. Соответствующее решение подписал премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев, передает «Кабар» со ссылкой на отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Целью постановления является формирование национальной стратегии кибербезопасности для обеспечения уровня безопасности граждан, бизнеса и государства, позволяющего защитить их жизненно важные интересы в киберпространстве и обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие КР, включая цифровую трансформацию национальной экономики.

Стратегия кибербезопасности КР определяет подходы и видение по реализации следующих вопросов:

— создание четко разграниченных между собой организационных структур, таких, как группы реагирования на компьютерные инциденты для обеспечения кибербезопасности банковской, телекоммуникационной и другой сервисной инфраструктуры, центры мониторинга и реагирования на киберугрозы;

— формирование правовой и методической основы для противодействия компьютерным преступлениям;

— формирование национальной системы защиты информации, включая систему криптографической защиты;

— формирование системы обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры КР, кибербезопасности государственных структур и организаций негосударственного сектора;

— техническая стандартизация и международное сотрудничество в области обеспечения кибербезопасности;

— наращивание и укрепление человеческого потенциала в области обеспечения кибербезопасности.