Казахстан упал в рейтинге глобального инновационного индекса

Республика потеряла пять позиций в 2019 году.

Опубликован Глобальный инновационный индекс за 2019 год, по результатам которого Казахстан занял 79 место в общем рейтинге, набрав 31,03 пункта из 100 возможных. Для сравнения — в 2018 году наша страна занимала 74 место в рейтинге, поднявшись на пять позиций по сравнению с 2017 годом, передает «Курсив».

Также Казахстан занял 64-e место в индексе ресурсов и условий для проведения инноваций и 92-e место — среди достигнутых результатов в проведении инноваций. Лидерами рейтинга стали Швейцария, Швеция, США, Нидерланды и Великобритания с показателями от 61,3 до 67,24 из 100 возможных. Антилидеры индекса в 2019 году — Йемен, Республика Бурунди, Нигер, Того и Гвинея с показателями от 14,5 до 19,5.

Исследование проводится с 2007 года в рамках совместного проекта Международной бизнес-школы INSEAD, Корнелльского университета (Cornell University) и Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO) и на данный момент представляет наиболее полный комплекс показателей инновационного развития по различным странам мира. Основывается более чем на 30 источниках. Главными показателями для составления рейтинга являются условия для внедрения инноваций в странах, а также результаты по проведенным инновациям.