Узбектелеком возьмет у китайцев кредит на модернизацию

Сумму в 40 млн долларов планируется выделить на пять лет.

АК «Узбектелеком» намерена модернизировать часть своей инфраструктуры за счет заемных средств Государственного банка развития Китая. Это следует из соответствующего проекта постановления кабинета министров Республики Узбекистан, передает «Курсив».

Кредит в 40 млн долларов планируется выделить на пять лет. В том числе — льготный период 1,5 года с процентной ставкой шестимесячный LIBOR, плюс 4,2% годовых, включая маржу Национального банка ВЭД Республики Узбекистан в размере 1% годовых. На эти средства компания планирует дальнейшее развитие технологий передачи данных, оптических сетей широкополосного доступа и модернизацию сети мобильной связи.

Документ учитывает поставку технологического оборудования и программного обеспечения в рамках реализации проектов «Развитие сетей телекоммуникаций с перспективой внедрения технологии 5G», «Расширение центра хранения и обработки данных» и «Внедрение беспроводных технологий по подключению широкополосным доступом к сети интернет».