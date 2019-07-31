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Личные данные 11 млн казахстанцев утекли в Сеть

Узбектелеком возьмет у китайцев кредит на модернизацию

Сумму в 40 млн долларов планируется выделить на пять лет.

31 июля 2019 07:00, Profit.kz
Рубрики: Соседи

АК «Узбектелеком» намерена модернизировать часть своей инфраструктуры за счет заемных средств Государственного банка развития Китая. Это следует из соответствующего проекта постановления кабинета министров Республики Узбекистан, передает «Курсив».

Кредит в 40 млн долларов планируется выделить на пять лет. В том числе — льготный период 1,5 года с процентной ставкой шестимесячный LIBOR, плюс 4,2% годовых, включая маржу Национального банка ВЭД Республики Узбекистан в размере 1% годовых. На эти средства компания планирует дальнейшее развитие технологий передачи данных, оптических сетей широкополосного доступа и модернизацию сети мобильной связи.

Документ учитывает поставку технологического оборудования и программного обеспечения в рамках реализации проектов «Развитие сетей телекоммуникаций с перспективой внедрения технологии 5G», «Расширение центра хранения и обработки данных» и «Внедрение беспроводных технологий по подключению широкополосным доступом к сети интернет».