В КНБ рассказали о возможности блокировки VPN

Утверждается, что она будет осуществляться исключительно по решению уполномоченного органа.

Заместитель директора РГП «Государственная техническая служба» КНБ РК Зекен Исмаилов на брифинге в СЦК сообщил о технической возможности блокировки VPN. Технически эта возможность существует, однако по словам спикера, блокировка происходит только по деструктивным страницам и контенту, передает NUR.KZ.

«Если будет решение суда или предписание уполномоченного органа, то VPN будет блокироваться. Если не будет, то значит — нет», — сказал Исмаилов.

По его словам, использовать казахстанский сертификат безопасности вместе с VPN возможно.

Кроме того, Зекен Исмаилов опроверг информацию о том, что Дюсекеев является владельцем сертификата безопасности. Он является сотрудником техслужбы КНБ и отвечал за разработку инсталятора и сайта проверки сертификата.