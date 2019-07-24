Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-июне 2019 года

Первое полугодие 2019-го для операторов сложилось вполне благоприятно — доходы участников рынка возросли почти на 3,9%.

Январь–июнь 2019-го

В целом, весь рынок телекома за первое полугодие 2019 года, по данным Комитета по статистике РК, составил почти несколько более 372,7 млрд тенге против 358,8 млрд тенге годом ранее. Как уже отмечалось, это +3,9% к цифрам аналогичного периода прошлого года. Рассмотрим компоненты рынка. Доходы от услуг междугородной и международной телефонной связи в январе–июне 2019 года составили чуть более 12,9 млрд тенге, что почти на 6,5% меньше объема аналогичного периода 2018 года; от услуг местной телефонной связи операторы получили 19,26 млрд тенге (на 3,9% меньше); от услуг по передаче данных по сетям телекоммуникационным проводным и беспроводным — 18 млрд тенге (на 12,2% больше); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — около 17,3 млрд тенге (на 1,6% меньше); от услуг мобильной связи — чуть более 109,5 млрд тенге (практически без изменений); от интернета — 128,6 млрд тенге (на 7,5% больше); от прочих телекоммуникационных услуг — 67 млрд тенге (на 6,7% больше).

Наибольшие доли в общем объеме услуг связи в январе–июне 2019 года приходятся на интернет, мобильную связь, а также на прочие телекоммуникационные услуги.

«Большая тройка» концентрирует в себе 81,9% всего рынка телекоммуникаций республики.

Июнь 2019-го

В июне текущего года предприятиями связи Казахстана оказано телекоммуникационных услуг на сумму 65,5 млрд тенге против 60,2 млрд тенге, которые отрасль сгенерировала в аналогичном периоде 2018-го — рост составил почти 9%. Это очень хороший, опережающий показатель. Если эти темпы сохранятся, то итоги года для игроков рынка будут полны приятных сюрпризов. Впрочем, может повториться и ситуация 2018 года — тогда рынок рос схожими темпами, но со второй половины резко стал терять темпы.

Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в июне 2019 года составила примерно 2,2 млрд, что на 12,3% меньше объема июня 2018-го. Снижаются объемы и в секторе местной телефонной связи — доходы в 2019-го составили 3,04 млрд тенге (на 8% меньше). От услуг интернета операторы выручили 23,14 млрд тенге (на 15% больше объема июня 2018-го); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 3 млрд тенге (без изменений); от услуг мобильной связи — 18,4 млрд тенге — здесь рост на 2,5%; от прочих телекоммуникационных услуг — 12,1 млрд тенге (почти на 16% больше объема июня 2018-го).

Уровень проникновения телеком-сервисов

По итогам июня 2019 года число фиксированных телефонных линий составило 3,27 млн тысяч единиц (в марте — 3,28 млн — показатель снизился); абонентов сотовой связи — 25,7 млн единиц (показатель несколько вырос), из них 14,6 млн единиц имеют доступ в интернет — это почти 56,8% всей абонентской базы (констатируется рост); абонентов фиксированного интернета — 2,5 млн единиц (нейтральная динамика).

Самое главное

Нового сказать нечего — лидером с точки зрения положительной статистики остается интернет. Фактически он и «тащит» на себе всю статистику телекома. В целом же весь этот рост выглядит экстенсивным. С этим мнением согласна и Светлана Черненко, директор представительства iKS-Consulting, эксперт в телекоммуникационной отрасли. В частности, она считает, что в краткосрочной перспективе операторы будут пытаться выжать максимум из «манипуляций» с пакетными предложениями и тарифными планами с, так называемым, сроком годности. А в более отдаленной перспективе в качестве заметных источников доходов эксперт называет Интернет вещей.