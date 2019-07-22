Врачи РК получат доступ к глобальным данным по клинической медицине

Рассчитанный на три года контракт даст возможность отечественным врачам-практикам получать знания и проходить обучение в онлайн-режиме.

Казахстанские врачи получат доступ к глобальным данным по клинической медицине. Министерство здравоохранения республики подписало меморандум о сотрудничестве с британской компанией, ведущим мировым поставщиком медицинских знаний. Рассчитанный на три года контракт даст возможность отечественным врачам-практикам получать знания и проходить обучение в онлайн-режиме, передает Kazakh-tv.kz.

Информация, доступная через специальные портал и приложения, это наилучшие медицинские практики со всего мира, которые позволят лучше, быстрее и точнее диагностировать пациентов с инфекционными заболеваниями. Кроме того, британский портал даст возможность казахстанским врачам проходить обучение, не отрываясь от рабочего процесса.

«Это все онлайн. Помогает докторам и медсестрам в больницах получать доступ к информации через интернет и посредством приложения. Так они смогут повышать свои знания. У нас предусмотрено множество обучающих модулей на русском и английском, которые дают им возможность узнать больше о разных инфекционных заболеваниях, чтобы быстрее их распознавать», — отмечает Эшли Маккимм, директор по стратегическому партнерству британской компании.