В Узбекистане вебсайты в зоне TAS-IX работают с перебоями

Доступ к ресурсам возможен только через VPN.

В Узбекистане в зоне TAS-IX произошла авария, и многие вебсайты начали работать с перебоями. По сообщению пресс-службы компании «Узтелеком», 19 июля с 03:15 проводились аварийные работы со стороны ННО ЦВСПД TAS-IX, передает Repost.uz.

TAS-IX — это внутренняя сеть Узбекистана, благодаря которой пользователи интернета могут обмениваться информацией, не расходуя свой трафик. Главной задачей является возможность прямого обмена информации через внутренний IP адрес. Tas-ix был создан для того, чтобы национальный сегмент сети интернет в Узбекистане способствовал улучшению развития экономических условий, деятельности предприятий малого и среднего бизнеса, которые связаны с использованием интернета.